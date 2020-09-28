Şişli'de iş yerinde patlama - Son Dakika

Şişli'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İş yeri ve çevresini güvenlik şeridiyle çevreleyen polis olay yerindeki incelemesini sürdürüyor.

İGDAŞ AŞ ekipleri, patlamadan sonra yaptığı incelemede, patlamanın doğal gazdan kaynaklanmadığını tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri de iş yerinde detaylı inceleme çalışması yaptıktan sonra bulduğu delilleri muhafaza altına aldı.

Ekipler, iş yerinde bulunan 2 kişinin patlama sonrasında kaçtığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerine, patlama sonrasında yere cam parçalarını