İş yerinden 2,5 milyon değerinde ekran kartı çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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İş yerinden 2,5 milyon değerinde ekran kartı çalan hırsızlar kamerada

22.05.2022 15:17

İş yerinden 2,5 milyon değerinde ekran kartı çalan hırsızlar kamerada Ekran kartı hırsızları yakalandı İstanbul Şişli'de bir iş yerinden 2 milyon 500 TL değerinde ekran kartı çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

İş yerinden 2,5 milyon değerinde ekran kartı çalan hırsızlar kamerada

Ekran kartı hırsızları yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de bir iş yerinden 2 milyon 500 TL değerinde ekran kartı çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların iş yerinin bulunduğu binaya girme ve çaldıklarını taşıma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 9 Ocakta Şişli İnönü Mahallesi Nispet Sokak bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde M. S. isimli şahsın iş yerinde gelen şahıslar 2 milyon 500 TL değerinde ekran kartı çaldı. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda, Şüpheli Oktay K., Barış Ö., Metin T. 17 Mayıs günü Kadıköy ve Ataşehir'de yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan işlemlerinde, Oktay K'nin 5 adet suç kaydı, Metin T. 1979 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şahısların iş yerinin bulunduğu binaya girme ve çaldıklarını taşıma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinden 2,5 milyon değerinde ekran kartı çalan hırsızlar kamerada
İş yerinden 2,5 milyon değerinde ekran kartı çalan hırsızlar kamerada
İş yerinden 2,5 milyon değerinde ekran kartı çalan hırsızlar kamerada
İş yerinden 2,5 milyon değerinde ekran kartı çalan hırsızlar kamerada

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ŞİŞLİ'DE 2,5 MİLYON LİRALIK EKRAN KARTI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA ŞİŞLİ'DE 2,5 MİLYON LİRALIK EKRAN KARTI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA Park halindeki araçtan 22 bin TL değerinde altın çalan şüpheli yakalandı Park halindeki araçtan 22 bin TL değerinde altın çalan şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden 2,5 milyon değerinde ekran kartı çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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