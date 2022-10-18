İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kilidi kırarak içeriye giren 3 zanlının, içerisinde bin 500 avro, 430 bin lira ve 8 çek bulunan çelik kasayı açamayınca taşıdıkları, otomobile yükledikten sonra uzaklaştıklarını belirledi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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