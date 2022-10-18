İstanbul Şişli'de girdikleri iş yerinden içerisinde para ve çek bulunan kasayı çalarak kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, esnaf A.Ç'nin, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.
İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kilidi kırarak içeriye giren 3 zanlının, içerisinde bin 500 avro, 430 bin lira ve 8 çek bulunan çelik kasayı açamayınca taşıdıkları, otomobile yükledikten sonra uzaklaştıklarını belirledi.
Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen şüpheliler K.A. (22), M.Y. (23) ve M.T. (24) Arnavutköy'de yakalandı.
Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.Y. tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika