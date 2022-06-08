Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

08.06.2022 13:20

Şişli'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Şişli'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan'da Merkez Mahallesi'nde iş yerinde çalışan bir kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İşyerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin dükkanda zaman geçirdikten sonra kasa noktasında bulunan cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen yabancı uyruklu J.K, 5 Haziran'da Osmanbey Metro İstasyonu'nda yakalandı.

Benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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