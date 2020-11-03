Son dakika haberi... Şişli'de iş yerlerinde koronavirüs denetimi - Son Dakika

Hasan YILDIRIM -Cemal YURTTAŞ ŞİŞLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında kafe ve lokantalar denetlendi. Denetimlerde sosyal mesafeye uyulması ve maske hakkında bilgi verildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şişli Belediyesi Zabıta ekipleri kafe ve lokantalarda koronavirüs denetimi yaptı. Mecidiyeköy Meydanı'nda bir araya gelen ekipler, işyerlerinin yasal mevzuatlara uyup uymadıklarını kontrol etti. Çalışanlar ve müşteriler ise sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.