Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı - Son Dakika
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Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı

05.03.2022 11:15

ŞİŞLİ'de İBB'ye bağlı İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü aracından zorla indirip sopayla darbetti.

ŞİŞLİ'de İBB'ye bağlı İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü aracından zorla indirip sopayla darbetti. Olay cep telefonu ile görüntülenirken kavgayı araya girenler ayırdı.  İSPARK görevlisinin işine son verildi.

Nişantaşı'ndaki olay dün sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı. Maçka Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücü kamyonet içinde otururken İSPARK görevlisi elindeki sopayla tehditler savurarak kapısını açmaya çalıştığı kamyonetin sürücüsünü indirmeye çalıştı. Kamyonetin kapısını zorlayarak açan İSPARK görevlisi tartıştığı kişiyi kamyonetten indirerek sopayla darbetmeye başladı. Kavga sırasında yere düşen İSPARK görevlisi ve kamyonet sürücüsü yerde boğuşurken yoldan geçen bir kişi yere düşen sopayı ayağıyla iterek uzaklaştırdı. Araya girenler kavgayı ayırırken olayı cep telefonu ile görüntüleyen kişi ve yanındakiler sopalı İSPARK görevlisine tepki gösterdi. İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre savunması alınan İSPARK görevlisinin işine son verildi.


- İstanbul
Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı
Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı
Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı
Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı
Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı
Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı
Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı
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istanbul büyükşehir belediyesi, Nişantaşı, İstanbul, Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı - Son Dakika


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