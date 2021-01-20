ŞİŞLİ'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, DOĞALGAZ BORUSU PATLADI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, DOĞALGAZ BORUSU PATLADI

ŞİŞLİ\'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, DOĞALGAZ BORUSU PATLADI
Son Güncelleme: 20.01.2021 10:48

ŞİŞLİ'de, yan tarafında inşaat çalışması yapılan binanın çöken istinat duvarı, doğalgaz borusunu patlattı.

ŞİŞLİ'de, yan tarafında inşaat çalışması yapılan binanın çöken istinat duvarı, doğalgaz borusunu patlattı.  Gaz sızıntısı nedeniyle panik yaşayan apartman sakinleri kendilerini sokağa attı.

Olay, Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazı çalışmaları yapılan inşaat alanında gece saatlerinde yaşanan toprak kaymasının ardından yan binanın istinat duvarı çöktü.  Birkaç saat sonra ikinci kez yaşanan toprak kaymasıyla birlikte yerinden oynayan duvar parçaları, binanın doğal gaz borusunu patlattı. Birkaç yerden kırılan borudan sızan gazın kokusu tüm sokağı sardı. Sızıntı nedeniyle oluşan ses ve gaz kokusu yüzünden panik yaşayan bina sakinleri kendilerini sokağa attı.

"BÜTÜN BİNADA OTURANLAR DIŞARIDAYIZ"Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, paniğe neden olan doğalgaz sızıntısı ise görevlilerin binaya giden akışı kesmesiyle sona erdi. Bina sakinlerinden Murat Bebek, "Sabaha karşı istinat duvarı çöktü. Ondan sonra da bu şekilde doğalgazın patladığı haber verildi. Hemen binayı boşalttık. Bütün binada oturanlar dışarıdayız.  Binayı boşalttığımız için kimseye bir şey olmadı. Doğalgaz ekibi de geldi, doğalgazı kestiler. Sürece bakacağız. Belediyenin bu konuda biraz daha temkinli olması lazım" dedi.

- İstanbul
Kaynak: DHA

Eskişehir, Doğalgaz, Kınalı, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, DOĞALGAZ BORUSU PATLADI - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu
11:44 İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın 'Türkiyesiz bir ticaret koridoru olmaz' mesajı sonrası Bakan Fidan devrede
11:27 Libya'da Sel Felaketi: Derne'de Ağır Hasar Oluştu
11:09 Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya dava! 28 kişi yargılanacak
11:09 4 kadından ünlü komedyen Russell Brand hakkında tecavüz iddiası: İç çamaşırımı tutup kenara çekti
10:47 Programlara davet edilmediğini ima etmişti! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu günler sonra aynı karede
10:27 Gece kulübü önünde çıkan kavgada abisinin vurduğu genç yaşamını yitirdi
10:23 Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı
10:22 Brezilya'da Uçak Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti
09:45 Ukrayna istihbaratından bomba iddia: Çeçen lider Kadirov komada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2023 12:34:34. #1.13#
SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, DOĞALGAZ BORUSU PATLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement