Şişli'de işyeri yangını
1 saat önce
Şişli'deki 5 katlı işyerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Şişli Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:03 Kaynak: AA
'deki 5 katlı işyerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak içerisinde bulunan 5 katlı işyerinin bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine Şişli, Beyoğlu
ve Beşiktaş
itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında işyerinin çatısında maddi hasar meydana geldi.
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