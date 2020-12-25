Şişli'de kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Şişli'de bir araca zorla bindirilerek kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında yabancı uyruklu H.W'nin zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı bilgisi üzerine, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Şişli'de çalışma yapıldığı kaydedildi.

Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, bahse konu olayda kullanılan otomobil plakasının tespit edildiği bildirilen açıklamada, plaka sorgulamasında aracın yine yabancı uyruklu Y. Y isimli kişiye ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren kişilerin Avcılar'da bulunduğu bilgisi üzerine bahse konu adrese yönelik yapılan çalışmalarda F. Y, J.Y, L.M ve Y.Y isimli şüphelilerin yakalandığı, H.W'nin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin H.W'yi kaçırdıktan sonra zorla 19 bin bin 750 dolar değerinde senet imzalattığı, şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.