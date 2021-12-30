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Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı

30.12.2021 10:51

Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı Şişli'de yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bir otel odasında ölü bulunan Tunuslu kadının katil zanlısı yakalandı.

Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bir otel odasında ölü bulunan Tunuslu kadının katil zanlısı yakalandı.

Şişli'de Tunuslu bir kadın yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bir otel odasında ölü olarak bulunmuştu. Kadının son olarak bir erkekle buluştuğunu tespit eden polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, 17 yaşındaki yabancı uyruklu katil zanlısını yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı polis merkezine götürüldü.

Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı
Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı
Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı

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Şişli, Polis, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


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