ŞİŞLİ'DE KADINA TACİZ VE KAPKAÇ ŞÜPHELİSİNİ VATANDAŞLAR KOVALADI... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ŞİŞLİ'de yanına oturarak tacizde bulunduğu kadının cep telefonunu çalarak kaçtığı iddia edilen kişiyi vatandaşlar kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli bir hafta sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, önceki hafta Fulya'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre çalıştığı iş yerinde mola veren kadın, pandemi nedeniyle açık havada zaman geçirmek için dışarı çıktı. İş yerinin yan tarafında bulunan sokak merdivenlerine oturan kadının yanına bir kişi gelerek oturdu. Simit yerken bir anda harekete geçen kişi, kendi halinde oturan kadına saldırarak tacizde bulundu. Kadının çığlıklar atması üzerine saldırgan, kadının cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Bağrışmaları duyan vatandaşlar, saldırganı yakalamak için peşine düştü. Dik merdivenlerden yukarı kaçan kişiyi kovalayan vatandaşlar, yorulunca üst tarafta bulan bir sitenin güvenliğine bağırarak şüpheliyi yakalamasını istediler. Elindeki telefonla kaçmaya devam eden şüphelinin önünü güvenlik görevlisi kesti. Şüphelinin kendisine bıçak çekmesi üzerine güvenlik görevlisi geri çekildi. Bu sırada elindeki telefonu park halindeki otomobilin altına atan saldırgan kaçtı. Bir süre baygınlık geçiren kadın, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası adım adım güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi bir hafta süren çalışmalar sonucunda yakaladı.

Görüntü dökümü:

-------------- GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ -Saldırganın görüntüsü -Saldırganın simitçiden simit alması -Yolda yürürken merdivendeki kadını görüp geri dönerek kadının olduğu yere gitmesi -Vatandaşların kadın çığlığı duyup oraya koşmaları -Saldırganın merdivenlerden yukarı kaçması -Vatandaşların saldırganı kovalaması -Dik merdivende yorulan saldırgan ve onu kovalayanlar -Saldırganın elindeki, kadından kapkaç yaptığı cep telefonu -Güvenlik görevlisinin saldırganın önüne geçmesi -Saldırganın telefonu atıp kaçmaya devam etmesi AKTÜEL GÖRÜNTÜLER -Olayın yaşandığı merdivenler

-Genel ve detay görüntüler