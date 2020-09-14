Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü; İntihar mı, cinayet mi - Son Dakika

Ukrayna uyruklu 43 yaşındaki kadının Şişli'de 7 katlı binanın çatı katından düşerek hayatını kaybetti. Kadının intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılırken, olayla ilgili evde bulunan bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan olayı takip eden ekibi hastanede görevli güvenlik görevlilerinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Olay, Fulya Mahallesi, Aşçılar Sokak 33 numaralı binada dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı binanın çatı katından bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 43 yaşındaki Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuzkyk hayatını kaybetti.

POLİS ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

Olayın ardından sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, Ukrayna uyruklu Larysa Kuzky'nin düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli buldu. Olayın cinayet mi, intihar mı olup olmadığı araştırılıyor.

HASTANENİN GÜVENLİKLERİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Öte yandan, Ukraynalı kadının ambulansla hastaneye getirilmesini görüntüleyen gazetecilere hastanenin güvenlik görevlileri saldırıda bulundu. Görevini yapmaya çalışan gazetecilere saldıran güvenlik görevlileri arbedeye neden oldu.