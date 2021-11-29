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ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI

29.11.2021 11:51

ŞİŞLİ'de yemek yiyen çiftin yanına yanaşan biri kadın iki kişi, sandalyeye asılı duran ve içinde 250 bin lira bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı.

ŞİŞLİ'de yemek yiyen çiftin yanına yanaşan biri kadın iki kişi, sandalyeye asılı duran ve içinde 250 bin lira bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpehlilerden biri polis tarafından yakalandı.

Olay, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafeteryanın önünde oturan çiftin yanına yanaşan biri kadın iki kişi, kadın müşteri M.A'nın oturduğu sandalyede asılı duran ve içinde 20 bin dolar ile bin 900 lira bulunan çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde masada oturan çiftin yanına gelen iki kişi sandalyedeki çantanın yanına yanaştı. Bir kişi kapıda perdeleme yaparken, kadın da sandalyedeki çantayı el çabukluğu ile alarak olay yerinden ayrıldı.

Çantasının çalındığını fark eden müşteri, işyerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden S.D'yi Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalınan para bulunamadı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI

Hırsızlık, Hürriyet, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE KAFETERYADA OTURAN ÇİFTE HIRSIZ ŞOKU; HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika
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