Şişli'de kağıt toplayıcısı gibi gelip mazgal çaldılar - Son Dakika
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Şişli'de kağıt toplayıcısı gibi gelip mazgal çaldılar

31.03.2022 16:43
Şişli'de kağıt toplayıcısı gibi gelip mazgal çaldılar

ŞİŞLİ'de, iki kişi, kağıt toplayıcılarının kullandığı 'çekçek' isimli el arabasıyla geldikleri otelin önünde bulunan hava menfezi mazgalını çaldı.

ŞİŞLİ'de, iki kişi, kağıt toplayıcılarının kullandığı 'çekçek' isimli el arabasıyla geldikleri otelin önünde bulunan hava menfezi mazgalını çaldı. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yakalanırken hırsızlık anları da kamera yansıdı.

Olay, 25 Mart Cuma günü, saat 12.00 sıralarında, Şişli İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Kağıt toplayıcılarının kullandığı 'çekçek' isimli el arabasıyla otelin önüne gelen iki şüpheli, otel girişinde bulunan hava menfezi mazgalını çaldı. Mazgalı çekçek aracındaki çuvalın içine koyan şüpheliler, olay yerinden hızla ayrıldı. Durumun fark edilmesi üzerine aldıkları ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmanın ardından şüpheli iki kişi, aynı gün, saat 17.00 sıralarında, Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi üzerinde yakalandı. Şüpheliler A.K. ve Y.Ç. hakkında "Açıktan Hırsızlık" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.


Şişli'de kağıt toplayıcısı gibi gelip mazgal çaldılar
Şişli'de kağıt toplayıcısı gibi gelip mazgal çaldılar
Şişli'de kağıt toplayıcısı gibi gelip mazgal çaldılar
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Hırsızlık, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de kağıt toplayıcısı gibi gelip mazgal çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de kağıt toplayıcısı gibi gelip mazgal çaldılar - Son Dakika
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