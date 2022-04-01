ŞİŞLİ'DE KAĞIT TOPLAYICISI GİBİ GELİP MAZGAL ÇALDILAR - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE KAĞIT TOPLAYICISI GİBİ GELİP MAZGAL ÇALDILAR

01.04.2022 04:05

ŞİŞLİ'de, iki kişi, kağıt toplayıcılarının kullandığı 'çekçek' isimli el arabasıyla geldikleri otelin önünde bulunan hava menfezi mazgalını çaldı.

ŞİŞLİ'de, iki kişi, kağıt toplayıcılarının kullandığı 'çekçek' isimli el arabasıyla geldikleri otelin önünde bulunan hava menfezi mazgalını çaldı. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yakalanırken hırsızlık anları da kamera yansıdı.

Olay, 25 Mart Cuma günü, saat 12.00 sıralarında, Şişli İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Kağıt toplayıcılarının kullandığı 'çekçek' isimli el arabasıyla otelin önüne gelen iki şüpheli, otel girişinde bulunan hava menfezi mazgalını çaldı. Mazgalı çekçek aracındaki çuvalın içine koyan şüpheliler, olay yerinden hızla ayrıldı. Durumun fark edilmesi üzerine aldıkları ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmanın ardından şüpheli iki kişi, aynı gün, saat 17.00 sıralarında, Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi üzerinde yakalandı. Şüpheliler A.K. ve Y.Ç. hakkında Açıktan Hırsızlık suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

ŞİŞLİ'DE KAĞIT TOPLAYICISI GİBİ GELİP MAZGAL ÇALDILAR
ŞİŞLİ'DE KAĞIT TOPLAYICISI GİBİ GELİP MAZGAL ÇALDILAR
ŞİŞLİ'DE KAĞIT TOPLAYICISI GİBİ GELİP MAZGAL ÇALDILAR

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Son dakika 3. sayfa: Büyükçekmece'de hastanede doktora hırsızlık şoku Son dakika 3. sayfa: Büyükçekmece'de hastanede doktora hırsızlık şoku İş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden, hem de aracından oldu...Hırsızlık anı kamerada İş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden, hem de aracından oldu...Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık, Polis, Şişli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE KAĞIT TOPLAYICISI GİBİ GELİP MAZGAL ÇALDILAR - Son Dakika


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