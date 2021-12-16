ŞİŞLİ'DE KALDIRIMA ÇARPAN MOTOKURYE HAVADA TAKLALAR ATTI O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ŞİŞLİ'de hızla sokağa giren iki motosiklet sürücüsünden biri kaldırma çarparak kaza yaptı. Yanındaki motosikletin de kazaya karışması ve iki kuryenin takla atarak yere düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Şişli'de geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki motosikletli kurye hızla sokağa girdi. Bir süre yan yana giden iki kuryeden biri kaldırıma çarpınca takla atarak yere düştü. Diğer sürücü de kaza yapan arkadaşına çarptı. Yere düşen iki sürücü vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı. İki kurye, ambulans ve polis beklemeden kendi imkanlarıyla olay yerinden ayrıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kuryenin hızla sokağa girmesi ve birinin kaldırımdaki taşa çarpması görülüyor. Kaza yapan motosiklete çarpan diğer sürücü de kazaya karışarak yere düşüyor. İki kuryenin havada takla atması kameralara yansıyor.

Kazayı anlatan Yusuf Şal İki tane motosikletliler aşağıdan geliyordu. Biraz hızlılardı. Bir tanesi şu taşa çarptı. Yan yana gidiyorlardı. Muhtemelen birbirlerine çarptılar. Bir tanesi takla attı. Ben dükkandaydım. Sese çıktım. Takla atanlardan birisi yaraşandı galiba, ayağını tutuyordu. Ambulans geliyordu. O sırada diğeri diğerinin motosikletine bindi gitti. Biraz bekleyip ikisi de farklı motosiklete bindi gitti dedi.