Yolda yürüyen kadın, kaldırımda oluşan çukura düştü

İstanbul'un Şişli ilçesinde kaldırımda oluşan çukura düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaldırımdaki çökmenin devam etmesi nedeniyle güvenlik tedbiri alan ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

ÇÖKME NEDENİ BİLİNMİYOR

Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'taki kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Bu sırada kaldırımda yürüyen Gülcan N, çukura düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Gülcan N, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaldırımdaki çökmenin devam etmesi nedeniyle güvenlik tedbiri alan ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.