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Yolda yürüyen kadın, kaldırımda oluşan çukura düştü - Son Dakika

Yolda yürüyen kadın, kaldırımda oluşan çukura düştü

Son Güncelleme: 11.10.2023 14:10

İstanbul Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen bir kadın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadın hastaneye kaldırılırken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde kaldırımda oluşan çukura düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaldırımdaki çökmenin devam etmesi nedeniyle güvenlik tedbiri alan ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

ÇÖKME NEDENİ BİLİNMİYOR

Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'taki kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Bu sırada kaldırımda yürüyen Gülcan N, çukura düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şişli'de Kaldırımda Oluşan Çukura Düşen Kadın Kurtarıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Gülcan N, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaldırımdaki çökmenin devam etmesi nedeniyle güvenlik tedbiri alan ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

Şişli'de Kaldırımda Oluşan Çukura Düşen Kadın Kurtarıldı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yolda yürüyen kadın, kaldırımda oluşan çukura düştü - Son Dakika
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