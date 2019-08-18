Şişli'de kaldırımda yürüyen vatandaşların başına kartonpiyer parçaları yağdı

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Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'Hava karardıktan sonra Şişli ve Taksim'e gitmeyin' uyarısı

Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı