Son Dakika Haberleri: Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı
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Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı

36 dakika önce

Şişli'de köprünün altında sıkışan kamyon, lastiklerinin havası indirilerek çıkarıldı.

Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı, System.String[]
Şişli'de köprünün altında sıkışan kamyon, lastiklerinin havası indirilerek çıkarıldı.
Sinan H'nin kullandığı 53 AS 087 plakalı beton ve fiber karışımı dış cephe malzemesi yüklü kamyon, köprünün altından geçtiği sırada sıkıştı.
Kamyon, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.
Sürücüye fazla yük taşımaktan işlem yapıldığı öğrenildi.
Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:36 Kaynak: AA
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