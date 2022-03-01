ŞİŞLİ'DE KAMYONET PARK HALİNDEKİ 6 ARACA ÇARPTI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE KAMYONET PARK HALİNDEKİ 6 ARACA ÇARPTI

01.03.2022 14:55

ŞİŞLİ'de yokuştan kayan kamyonet, 4 otomobil 2 motosiklete çarptı.

ŞİŞLİ'de yokuştan kayan kamyonet, 4 otomobil 2 motosiklete çarptı. Kazada park halinde bulunan hafif ticari aracın şoförü yaralandı. Yolda yürüyen üç kişi ise kazadan son anda kurtuldu.

Kaza, Şişli Operatör Raif Bey Sokakta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Aygın'ın kullandığı kamyonet, yokuştan kayarak 4 otomobil ve 2 motosiklete çarptı. Kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın içindeki sürücü yaralandı. Hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü Sinan Kayacan, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan şoför ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

"DONDUM KALDIM"

Kamyonetin önünden son anda kaçan Umut Nevzat Atasever, "Biz caddeden yürüyorduk. Yoldan aşağıya inerken önce bir ses geldi. Ben araç bir yerde sürttü zannettim. Tam benim önümde beyaza bir araca vurdu. Ben aracın önündeydim. Dondum kaldım. Hala daha şoktayım. Bir iki dakika ile kurtuldum. Hayat kıymetli bir şey" dedi.

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Kamyonet, Otomobil, Şişli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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