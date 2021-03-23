Şişli'de kapkaça uğrayan kadın metrelerce sürüklendi - Son Dakika

Şişli'de kapkaça uğrayan kadın metrelerce sürüklendi

23.03.2021 00:43
Şişli'de kapkaça uğrayan kadın metrelerce sürüklendi, System.String[]

ŞİŞLİ'de sabah saatlerinde sokakta yürüyen kadın kapkaça uğradı.

ŞİŞLİ'de sabah saatlerinde sokakta yürüyen kadın kapkaça uğradı. Çantasını bırakmayan kadın otomobil tarafından metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 11.20 sıralarında İnönü Mahallesi, Papa Ron Calli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen bir kadının yanına yaklaşan 34 JT 7245 plakalı otomobilden inen bir kişi kadının çantasını alarak otomobile binmek istedi. Otomobille çantasını almak isteyen zanlının arasında kalan kadın metrelerce sürüklendi.

VATANDAŞLAR PEŞİNDEN KOŞTUOlay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay anında vatandaşların aracın peşinden koştuğu görülüyor. Kapkaç mağduru kadının direnirken, hareket halindeki otomobilden bir kişinin daha indiği ve paniğe kapıldığı görülüyor.  POLİS ARACINI GÖRÜNCE KAÇTILARPapa Ron Calli Sokak'tan Üftade Sokak kesişimine gelindiğinde ise bölgede bulunan polis aracı ile karşılaşan şüpheliler hızla olay yerinden kaçmak istedi. Sokak boyunca bir çok otomobile çarpan şüpheliler Elmadağ Caddesi'nde aracı terk ederek yaya olarak kaçtılar. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilde bulunan 3 kişiden biri olan S.A.T., Dolapdere Caddesi üzerinde yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN A.T. SERBEST BIRAKILDI Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobilde bulunanların S.A.T., Z.K. ve E.A.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan S.A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- İstanbul
Şişli'de kapkaça uğrayan kadın metrelerce sürüklendi
Şişli'de kapkaça uğrayan kadın metrelerce sürüklendi
Şişli'de kapkaça uğrayan kadın metrelerce sürüklendi
Şişli'de kapkaça uğrayan kadın metrelerce sürüklendi

İstanbul, Şişli, Papa, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de kapkaça uğrayan kadın metrelerce sürüklendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Denize düşen vatandaş ile sağlık görevlileri arasında ilginç diyalog yaşandı Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz DSÖ: AstraZeneca salgın sürecinde kar elde etmeyen tek şirket Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı
KVC Westerlo'da Tuur Dierckx, koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı KVC Westerlo'da Tuur Dierckx, koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı         
00:38
Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi         
00:11
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı         
23:25
Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı         
22:58
ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek         
21:46
Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır         
21:34
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok         
20:14
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 00:53:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişli'de kapkaça uğrayan kadın metrelerce sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei