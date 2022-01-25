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Şişli'de kar küreyen vatandaş: Yarım metre yağsın, millet evde yatsın istiyorum - Son Dakika

Şişli'de kar küreyen vatandaş: Yarım metre yağsın, millet evde yatsın istiyorum

25.01.2022 00:07

- Şişli'de kar küreyen vatandaş: Yarım metre yağsın, millet evde yatsın istiyorum Şişli'de yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı Kent genelinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

- Şişli'de kar küreyen vatandaş: Yarım metre yağsın, millet evde yatsın istiyorum

Şişli'de yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Kent genelinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şişli'de kar küreyen bir vatandaş ise, "Yarım metre yağsın, millet evde yatsın istiyorum" diyerek kar yağışını çok sevdiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Geceden itibaren yoğun bir şekilde süren yağış, sabahın erken saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollar trafiğe çıkan araç sahiplerine ve işlerine gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın yoğun olduğu yerlerden biri de Şişli'ydi. Şişli'de Denizhan Sokak ve Bahçeler Sokak kesişiminde birçok aracın yokuşu çıkmakta zorlandığı görüldü. Kimi vatandaşlar ise yağan kardan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Yarım metre yağsın, millet evde yatsın"

Kapanan yaya yolunu açmak için kar küreyen Celil Güven, "Ağabey, kar yağınca çalışmalar erkenden başladı. Millet geçsin diye yolları açıyorum. Burada görevli olduğum için ayak yollarını açmam lazım. Şu kar yağsın da barajlar bir dolsun, millet susuz kaldı. Kar güzeldir, berekettir. Mikrobu da kırarlar diyorlar ama kırar mı bilmiyorum. İnşallah kırar. Yağsın, daha çok yağsın. Yarım metre yağsın, millet de evde yatsın. Şartlar zor, kar yağıyor. Böyle devam ederse akşama kadar bir metreyi bulur. Bu kar tutar, çünkü kar üstüne kar yağıyor, kardeşim. Şarkısı bile var. Kar üstüne kar yağar. Ben Sivaslı'yım. Sivas'ta yağan karın dörtte biri yağıyor burada" dedi.

"Bir hafta yağsın istiyorum"

Barajların dolması için yağışın gerekli olduğunu söyleyen Hamit Erez, "Hava fena değil, iyi güzel. Karı seviyorum, bekliyorduk, mutluyuz. Şöyle bir hafta yağsın istiyorum. Biraz şartlar zorlaşır ama o da gerekiyor. İstanbul'a da yakışıyor ve de gerekiyor. Bildiğiniz gibi kuraklık var, barajlar kuruyor. O anlamda katkısı olur. Yazın kurak geçmemesi adına kışı da kış gibi yaşamamız lazım" diye konuştu.

"Şubata kadar sürsün istiyorum"

Yoğun kar yağışı altında işe giden bir vatandaş, "İşe gidiyorum, zor olmuyor. Kış çocuğuyum, hoşuma gidiyor. Uzun zamandır bekliyordum. Şubata kadar sürsün istiyorum" şeklinde konuştu.

Şişli'de kar küreyen vatandaş: Yarım metre yağsın, millet evde yatsın istiyorum
Şişli'de kar küreyen vatandaş: Yarım metre yağsın, millet evde yatsın istiyorum
Şişli'de kar küreyen vatandaş: Yarım metre yağsın, millet evde yatsın istiyorum

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Meteoroloji, İstanbul, Şişli, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de kar küreyen vatandaş: Yarım metre yağsın, millet evde yatsın istiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de kar küreyen vatandaş: Yarım metre yağsın, millet evde yatsın istiyorum - Son Dakika
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