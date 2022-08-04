İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KARGOYLA İNGİLTERE'YE GÖNDERİLECEK PAKETTE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KARGOYLA İNGİLTERE'YE GÖNDERİLECEK PAKETTE UYUŞTURUCU BULUNDU

04.08.2022 09:55

ŞİŞLİ'de kargo şubesine yapılan operasyonda, İngiltere'ye gönderilmek istenen pakette ayna çerçevesine gizlenmiş 412 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞİŞLİ'de kargo şubesine yapılan operasyonda, İngiltere'ye gönderilmek istenen pakette ayna çerçevesine gizlenmiş 412 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinin Şişli'deki şubesinden İngiltere'ye uyuşturucu madde gönderileceği bilgisine ulaştı. Kargo şubesinde dün yapılan operasyonda Işın ve Gold isimli narkotik köpeklerle arama yapıldı. Arama yapan köpekler, gönderici bilgisi i A.A.F., alıcı bilgisi B.T.A olan bir pakete tepki verdi. Pakette yapılan incelemede ayna çerçevesinde gizlenmiş 412 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin bulunma anı ise kameralara yansıdı. Kargo şubesindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, gönderici A.A.F'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şubede yapılan operasyon güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Narkotik, İstanbul, England, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KARGOYLA İNGİLTERE'YE GÖNDERİLECEK PAKETTE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika

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