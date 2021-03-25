ŞİŞLİ'DE KARLI YOLLARDA YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR - Son Dakika

? İstanbul'da dün sabah başlayan kar yağışı, bu sabah yeniden etkisini gösterdi. Kar nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken, ara cadde ve sokaklarda ise vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Şehrin birçok noktasında ve ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Şişli Feriköy Caddesi'nde ise evlerinden işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar karlı kaplı yokuşlardan inerken zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kayma tehlikesi yaşadığını belirtirken bazıları ise mart ayında ilk kez böyle bir karla karşılaştığını belirtti. Birçok kişi ise otobüs duraklarına sığındı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yokuştan inerken zorlandığını belirten Seyfullah Çamlı, "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' diye boşuna dememişler demek ki. Zorlandım. İnemedim aşağıya doğru. Arabalar da kayıyor. Gelirken zaten bakar mısınız her yerimi ıslattı arabalar. Zorlandık yani inşallah yağmaz daha" dedi.

Mehmet Tarhan ise, "25 yıllık motorcuyum ilk defa böyle bir şey görüyorum. İstanbul ve mart ayında kar. İnanamadım. Bayağı bir zorlandık ama ana arterlerin açık olması bizim için avantaj oldu. Ara yollarda ve sokaklarda zorlandık. Birkaç sefer kayma tehlikesi oldu. Başka yerlerde gördüm ama İstanbul'da bu mevsimde bu kara çok şaşırdım. Sabah kalktığımda başka bir yerde miyim acaba diye düşündüm. Hazırlıklı değildim beklemiyordum bu kadar. Ben yükseklere yağar sandım sadece" diye konuştu. 63 yaşındaki Yurdagül Namazcı, "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Doğma büyüme buralıyım o yüzden şaşırmadım. Eskiden daha çok yağıyordu evler boyunca yağıyordu. Haliyle zorlandık tabi" dedi.