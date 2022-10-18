Şişli'de kasa hırsızları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de kasa hırsızları kamerada

18.10.2022 14:35

- Şişli'de kasa hırsızları kamerada Şişli'de içinde bin 500 euro, 430 bin lira ve 8 adet çek bulunan kasayı açamayınca otomobile yükleyerek çalan 3 hırsız yakalandı Şişli'de bir işyerine giren hırsızlar içinde bin 500 euro, 430 bin lira ve 8 adet çek bulunan kasayı açamayınca otomobile...

- Şişli'de kasa hırsızları kamerada

Şişli'de içinde bin 500 euro, 430 bin lira ve 8 adet çek bulunan kasayı açamayınca otomobile yükleyerek çalan 3 hırsız yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de bir işyerine giren hırsızlar içinde bin 500 euro, 430 bin lira ve 8 adet çek bulunan kasayı açamayınca otomobile yükleyerek çaldı. Şüpheliler yakalanırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay 11 Ekim Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Düztaş Sokak'ti bir işyerinde meydana geldi. A.Ç isimli şahıs polise başvurarak işyerinin soyulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine araştırma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kilidi kırarak içeri giren hırsızların kasayı açamayınca çaldıkları tespit edildi. Kasanın içerisinde bin 500 Euro, 430 bin lira ve 8 adet çek olduğunu belirlendi. Kısa süre süre sonra kimlikleri tespit edilen Kerem A. (22), Mehmet Y. (23). Muharrem T. Arnavutköy'de gözaltına alındı. Kerem A.'nın 12, Mehmet Y.'nin 16, Muharrem T.'nin ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı ŞİŞLİ'DE KASA HIRSIZLARI KAMERADA ŞİŞLİ'DE KASA HIRSIZLARI KAMERADA
Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de kasa hırsızları kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 18:14:22. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de kasa hırsızları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement