Beyaza bürünen caddede kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı - Son Dakika

Beyaza bürünen caddede kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı

İSTANBUL - Şişli'de beyaza bürünen caddece kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışının ardından pek çok vatandaş kendisini sokağa attı. Şişli Ergenekon Mahallesi Prof. Dr. Celal Öker Sokak'ta karla kaplandı. Bira kişide kayağını alarak yokuş aşağı kaydı. Karın tadını kayarak çıkartan genci gören vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. İstanbul'un ara sokağında kayağıyla kaydığı anların görüntüsü Uludağ'daki kayak merkezlerini aratmadı.