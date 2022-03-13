Beyaza bürünen caddede kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı - Son Dakika
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Beyaza bürünen caddede kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı

13.03.2022 17:01

Beyaza bürünen caddede kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı Şişli'de beyaza bürünen caddece kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı.

Beyaza bürünen caddede kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı

İSTANBUL - Şişli'de beyaza bürünen caddece kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışının ardından pek çok vatandaş kendisini sokağa attı. Şişli Ergenekon Mahallesi Prof. Dr. Celal Öker Sokak'ta karla kaplandı. Bira kişide kayağını alarak yokuş aşağı kaydı. Karın tadını kayarak çıkartan genci gören vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. İstanbul'un ara sokağında kayağıyla kaydığı anların görüntüsü Uludağ'daki kayak merkezlerini aratmadı.

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İSTANBUL ? ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI İSTANBUL ? ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

Ergenekon Mahallesi, İstanbul, Şişli, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Beyaza bürünen caddede kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı - Son Dakika


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