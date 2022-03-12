Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı - Son Dakika
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Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı

12.03.2022 21:17

Şişli'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan araç takla attı.

Şişli'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan araç takla attı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu.

Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre yokuş aşağı seyir halindeki sürücü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki korkuluklara çarpan sürücü ardından takla atarak yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yapan sürücü ise araçtan kendi imkanları ile burnu dahi kanamadan çıktı. - İSTANBUL

Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı
Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı
Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı

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Tragger, Şişli, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı - Son Dakika
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