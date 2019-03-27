Son Dakika Haberleri: Şişli'de Kaza: Yabancı Uyruklu 2 Sürücü Yaralandı

Şişli'de Kaza: Yabancı Uyruklu 2 Sürücü Yaralandı

24 dakika önce

ŞİŞLİ'de, 'treeporter' olarak bilinen üç tekerlekli motosiklet otomobile çarptı.

Şişli'de Kaza: Yabancı Uyruklu 2 Sürücü Yaralandı, System.String[]
ŞİŞLİ'de, 'treeporter' olarak bilinen üç tekerlekli motosiklet otomobile çarptı. Kazada yaralanan yabancı uyruklu iki sürücü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Treeporter olarak bilinen üç tekerlekli motoiskletin yabancı uyruklu sürücüsü Ceki Beharyakar, karşı yöne geçmek isterken yoldaki cebe girdiği sırada cadde üzerinde ilerleyen 34 MG 0574 plakalı Suriyeli Mohammad Alatrash'in kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile treeporter takla atarak karşı şeride geçti. Kaza nedeniyle uyruğu öğrenilemeyen treeporterin sürücüsü ağır yaralandı. 

Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar bir süre sonra olay yerinde kaldırıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:49 Kaynak: DHA

Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Şişli, Güncel
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