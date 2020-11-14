Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı - Son Dakika

Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı

14.11.2020 09:55
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı, System.String[]

ŞİŞLİ'de kaza yapan doktor yaralandı.

ŞİŞLİ'de kaza yapan doktor yaralandı.

Kaza, Darülaceza Caddesi üzerinde saat 9.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkızak Sokak'tan Darülaceze Caddesi'ne dönen Hüseyin Saffet Beköz'ün kullandığı otomobile, hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilinde sıkışan Beköz için olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü aracından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilinde sıkışan sürücünün Bağcılar'da özel bir hastanede doktor olduğu ve otomobili ile işe gittiği öğrenildi.

Kaza yapan hafif ticari aracın sürücüsü Tarık Sarıkaya, "Ban yeşil ışık yanıyordu. Ben yolumda gidiyordum. Araç birden önüme fırladı. Ben de anlamadım nasıl olduğunu. Buradan zaten yolun karşısına geçiş yok" dedi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı

Kamera, Şişli, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonu başladı Artvinli işletmeciden ilginç yarışma: Dev kabağı kilosunu bilene hediye edecek Gaziantep Üniversitesi'ndeki vefat ilanı akraba ilişkilerini ortaya çıkardı Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?
Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz         
10:03
Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı         
09:23
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı         
23:04
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti         
22:04
Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum         
20:40
Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi         
20:28
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 10:10:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei