Son Dakika Haberleri: Şişli'de Kazaya Karışan 3 Ticari Araç ve 3 Otobüs Vinçlerle Kaldırıldı

Şişli'de Kazaya Karışan 3 Ticari Araç ve 3 Otobüs Vinçlerle Kaldırıldı

36 dakika önce

Şişli'de kazaya karışan 3 Özel Halk Otobüsü ile 3 ticari araç çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Şişli'de Kazaya Karışan 3 Ticari Araç ve 3 Otobüs Vinçlerle Kaldırıldı, System.String[]
Şişli'de kazaya karışan 3 Özel Halk Otobüsü ile 3 ticari araç çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Şişli Mecidiyeköy'de saat 21.30 sırlarında meydana gelen kazada iddiaya göre, freni boşalan bir Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak 3 ticari araca ve 2 Özel Halk Otobüsüne çarptı. Araçta sıkışan bir otobüs şoförü ve hafif yaralanan çok sayıda vatandaş çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazaya karışan araçlar uzun uğraşlar sonucu çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:26 Kaynak: İHA

Araç, Şişli, 3. Sayfa
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