Şişli'de Kazayla Kendini Vuran Polis Yaralandı
1 saat önce
AK Parti Şişli ilçe Başkanlığı önündeki polis nöbet kulübesinde görevli polis memuru, kazara kendini vurarak yaraladı.
AK Parti Şişli
ilçe Başkanlığı önündeki polis nöbet kulübesinde görevli polis memuru, kazara kendini vurarak yaraladı.
Olay Şişli Mecidiyeköy
Mahallesi Büyükdere Caddesi
üzerindeki AK Parti Şişli İlçe Binası önündeki polis nöbet kulübesinde meydana geldi. Görevli polis memuru silahını doldur-boşalt yaptığı sırada silah ateş aldı. Kurşun geçirmez camdan seken mermi polis memurunun omzunu sıyırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen polis memuru daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis
memurunun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Polislerin incelemeleri
-Polis araçları - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:03 Kaynak: DHA
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