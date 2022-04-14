Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada

14.04.2022 15:27

Şişli'de yolun karşısına geçerken kendisine çarpan araca ve sürücüye saldıran şahıs ve yakını, korku saçtı.

Şişli'de yolun karşısına geçerken kendisine çarpan araca ve sürücüye saldıran şahıs ve yakını, korku saçtı. Akraba olan iki saldırgan yakalanırken, sürücünün darp edildiği anlar ise kameraya yansıdı.

Olay 30 Mart'ta Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Fethullah Furkan Bulut, yolun karşısına geçen kişiye hafif şekilde çarptı. Bir anda neye uğradığına şaşıran Oktay S. sinirlenerek, önce aracın kapısına tekme attı, ardından içeri girerek Bulut'u darp etmeye başladı. Bu sırada otomobilin hakimiyetini kaybeden Fethullah Furkan Bulut, geri geri giden aracını diğer araçlara çarpmaması için son anda durdurdu. Oktay S.'nin akrabası olan Zafer K. isimli şahıs ise sürücü kapısını açarak Bulut'u darp etmeye devam etti. İki saldırgan vatandaşların araya girmesiyle oradan uzaklaşırken, hafif şekilde yaralanan Fethullah Furkan Bulut'un ise darp raporu aldığı öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İKİ MAGANDA YAKALANDI

Kimlikleri tespit edilen Oktay S. ve Zafer K. isimli şahıslar aynı gün Mecidiyeköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Oktay S., "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanırken, Zafer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan dehşet anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde aracın şahsa çarptığı ve ardından iki kişinin sürüyücü darp ettiği o anlar görülüyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada
Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada
Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada

YORUMLAR
500
Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada Şişli'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı tutuklandı Şişli'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı tutuklandı İETT otobüsü, sefer yaptığı İstanbul Havalimanı'na 3 kilometre kala arızalandı İETT otobüsü, sefer yaptığı İstanbul Havalimanı'na 3 kilometre kala arızalandı

Mecidiyeköy, 30 Mart, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Rizeli çay üreticileri gerçeği son anda öğrendi! 'Ucuz' gübre diye sevindiler, çuvallardan mermer tozu çıktı
15:43 Reklam Kurulu marketlerin aldatıcı tanıtımına el attı: 5 litrelik yağın 50 liraya olduğunu söylediler
15:40 Hayat pahalılığının geldiği nokta! Vatandaşlar "1 liralık indirim kuponu" için fırınlarda uzun kuyruklar oluştu
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
15:12 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa bırakmıştı! Anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:39 Mahkum dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat, Barış'ı hapse attırabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 16:03:30. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement