Şişli'de kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne lüks cip çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne lüks cip çarptı - Son Dakika

Şişli'de kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne lüks cip çarptı

6 saat önce

Şişli'de kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne lüks cip arkadan çarptı.

Şişli'de kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne lüks cip çarptı, System.String[]

Şişli'de kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne lüks cip arkadan çarptı. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, lüks cipte bulunan Katarlı turist başından yaralandı. Yol tek şeride düşürüldü.


Olay, Şişli Halaskar Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklarda bekleyen 34 UV 9307 plakalı halk otobüsüne arkadan gelen lüks cip çarptı. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, lüks cipte bulunan Katarlı turist ise başından yaralandı. Çarpma nedeniyle lüks cipten yola yağ aktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak tek şeride düşürdü. Çarpmanın etkisiyle cipin ön tarafı ve halk otobüsünün arka tarafı hasar gördü. Yaralı şoför sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


"Çok sür'atli vurdu"


Olay anını anlatan otobüs şoförü Mehmet Karaaslan, "Işıklarda durdum çok sür'atli vurdu. Aşağı inip baktık adam baygın yatıyordu. Adamı alıp hastaneye götürdüler" dedi. - İSTANBUL

turist, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
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