Şişli'de bir restorana yapılan baskında 20 kişiye binlerce liralık ceza kesildi - Son Dakika

Şişli'de bir restorana yapılan baskında 20 kişiye binlerce liralık ceza kesildi

18.02.2021 15:01

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Şişli'de bir restorana düzenlenen baskında, 20 kişiye 69 bin 380 lira para cezası kesti. Kameralara yansıyan görüntülerde, mekanda bulunan kişilerin sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.25 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde bulunan bir restoranda çok sayıda kişinin bulunduğu bilgisi alındı. Harekete geçen ekiplerin yaptıkları kontrolde, içerde yemek servisi yapıldığı ve kişilerin sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları tespit edildi.

69 BİN LİRALIK CEZA KESİLDİ

1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesince içeride bulunan 20 kişiye her birine 3 bin 469 liradan olmak üzere toplam 69 bin 380 lira para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu hakkında da "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

Şişli'de bir restorana yapılan baskında 20 kişiye binlerce liralık ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de bir restorana yapılan baskında 20 kişiye binlerce liralık ceza kesildi - Son Dakika


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