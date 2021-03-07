Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı - Son Dakika

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Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı

Kurye olduğunu iddia eden şahsa cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - Şişli Harbiye'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde kurye olduğunu iddia eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı.

Şişli'de hafta sonu kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetimler geçekleştirdi. İzin belgesi sorulan motosikletli, izin belgesinin henüz hazırlanmadığını öne sürdü. Cezai işlem uygulanmaması için türlü bahaneler sunan şahıs polislere bir süre direndi. Genci sakinleştiren polis ekipleri şahsa cezai işlem uyguladı.