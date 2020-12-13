Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi
13.12.2020 17:55
İstanbul Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat döven şahıs, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat döven şahıs, adliyeye sevk edildi.
26 yaşındaki Tuğba Erçakar, Şişli'de kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilmişti. Olayın ardından genç kadını tekme tokat döven saldırgan gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından zanlı M.H.B. yeniden gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından zanlı M.H.B., adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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