26 yaşındaki Tuğba Erçakar, Şişli'de kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilmişti. Olayın ardından genç kadını tekme tokat döven saldırgan gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından zanlı M.H.B. yebşden gözaltına alınmıştı.

Şişli 'de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

Son Dakika › 3. Sayfa › Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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