Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera

11.01.2021 09:11
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera, System.String[]

Son dakika haber... ŞİŞLİ'de aynı evde kalan Ara E., kız arkadaşı Leyla K.'yı 3 gün ara ile sokak ortasında iki kez feci şekilde dövdü.

ŞİŞLİ'de aynı evde kalan Ara E., kız arkadaşı Leyla K.'yı 3 gün ara ile sokak ortasında iki kez feci şekilde dövdü. Ara E.'nin kız arkadaşını tekme ve tokat dövdüğü, eve kadar omuzunda taşıyarak götürdüğü güvenlik kameralarına yansıdı.

Ara E., Şişli Merkez Mahallesi Pehlivan Sokak'ta aynı evde birlikte yaşadığı Leyla K. (36) ile bilinmeyen bir nedenle önceki gün saat 16.00 sıralarında tartışmaya başladı. Leyla K. evden çıkarak kaçmak isterken, Ara E. yakaladığı kadını tekme ve yumruklarla dövdü. Leyla K., çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Baygınlık geçiren kadın kendisine gelince koşarak kaçmaya çalıştı. Ancak, Ara E. kendisini engelleyenlerin elinden kurtularak kaçmak isteyen ev arkadaşı Leyla K.'yı yakalayarak yeniden tartaklamaya, tekmelemeye başladı. Bu sırada köpeğini gezdiren bir kişi kadını kurtarabilmek için müdahale ederken, Ara E. ile kavga etmeye başladı. Ara E. kavga sonrasında apartmanın merdiveninden düşerek hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede gelen 112 ekipleri Leyla K. ile erkek arkadaşını ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerine ifade veren Leyla K., erkek arkadaşı Ara E.'den şikayetçi olmadı.

BİR BAŞKA DAYAK ANI İkilinin arasındaki sokağa taşan bir başka şiddet anı bölgedeki güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Bir görüntüde, taksi ile gelen Ara E.'nin evin zilini uzun süre çaldığı, üzerindeki tişörtü çıkardığı, kapının açılması ile birlikte bağırarak içeri girdiği görülüyor. 3 gün önce kaydedilen bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde Ara E.'nin yanında yürüdüğü kız arkadaşı Leyla K.'ya evin hemen yanında tekme attığı, aldığı darbenin etkisi ile yere yığılan kadının yanına giderek yumruklamaya devam ettiği ve yanına çömelen Ara E.'nin daha sonra yürüyemeyecek durumdaki kadını omuzuna alarak onu eve kadar taşıdığı kameraya yansıyor.


Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera
Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera

Kamera, kavga, Şişli, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Otobüs şoförü ile tartışan kadının bedduası pes dedirtti: İnşallah otobüsün ön camı patlar ve yüzün paramparça olur WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor CHP'li belediye başkanına tahra ile saldırı Oyuncu Burak Tozkoparan, Menajerimi Ara dizisinden ayrıldı Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı? Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan peş peşe önemli açıklamalar Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı
Başakşehir, Milan'dan Leo Duarte'yi kadrosuna kattı Başakşehir, Milan'dan Leo Duarte'yi kadrosuna kattı         
09:02
İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi         
08:44
Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı         
08:42
Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor         
08:20
İnceleme süreci devam eden Çin aşısında kritik hafta! Aşı olan 10 bin kişiden sadece 34'ü virüse yakalandı İnceleme süreci devam eden Çin aşısında kritik hafta! Aşı olan 10 bin kişiden sadece 34'ü virüse yakalandı         
08:16
İngiltere'de 20 kişilik özel bir askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı İngiltere'de 20 kişilik özel bir askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı         
07:59
Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu         
00:07
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
"Zorunlu güncelleme" kararı sonrası WhatsApp'ın kullanıcı sayısı yüzde 15 azaldı         
20:25
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek         
17:44
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 09:26:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti: O anlar kamera - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei