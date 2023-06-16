Eşini taciz eden komşusunu takip etti, göğsünden vurarak öldürdü! - Son Dakika
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Eşini taciz eden komşusunu takip etti, göğsünden vurarak öldürdü!

16.06.2023 12:21

Şişli'de bir şahıs, eşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Olayda yoldan geçen bir kişi de ayağından yaralandı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kurbanın uzun süredir eşini taciz ettiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Katil zanlısı adam tutuklandı.

Olay, Feriköy Mahallesinde Salı günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet S. kendisine hakaret ettiği iddiasıyla komşusu Münir Karaşlar ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Mehmet S. kavgadan sonra komşusu Münir Karaşlar'ı takip etmeye başladı. Salı günü akşam saatlerinde komşusu Münir Karaşlar ile evlerinin sokağında karşılaşan Mehmet S. yanında bulunan silahla Karaşlar'a ateş etmeye başladı. Münir Karaşlar, kaçmaya çalışsa da göğsünden iki kurşunla vurularak yere yığıldı.

YOLDAN GEÇEN 1 KİŞİ DE YARALANDI

Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçen bir kişinin ayağına isabet etti. Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırganı olayın olduğu sokağa yakın bir yerde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Eşini taciz eden komşusunu göğsünden vurarak öldürdü! Yoldan geçen bir kişi de yaralandı

"EŞİMİ TACİZ ETTİ"

Mehmet S. polis sorgusunda komşusu Münir Karaşlar'ın uzun süredir eşini taciz ettiğini, kendisine de hakaret ettiğini iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Eşini taciz eden komşusunu göğsünden vurarak öldürdü! Yoldan geçen bir kişi de yaralandı

YARALI ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırıda göğsünden yaralanan Münir Karaşlar ile o sırada yoldan geçerken yaralanan Muharrem K.'ye olay yerinde müdahale etti. İki yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Münir Karaşlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mehmet S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini taciz eden komşusunu göğsünden vurarak öldürdü! Yoldan geçen bir kişi de yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
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Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini taciz eden komşusunu takip etti, göğsünden vurarak öldürdü! - Son Dakika


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