ŞİŞLİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI

7 saat önce

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak refüjdeki 4 ağacı parçaladı.

ŞİŞLİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI, System.String[]

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak refüjdeki 4 ağacı parçaladı.

Kaza saat 05.30'da Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Mahmut Hakan M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BNF 236 plakalı otomobil yoldan çıktı. Refüje çıkan araç 4 ağacı parçalayarak, durabildi.  Mahmut Hakan M. kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobil

-Kırılan ağaçlar

-Kaza yapan sürücüye işlem yapan polisler

-Görüntü alınmasına engel olmaya çalışan arkadaşı

-Genel ve detay görüntüler


Mecidiyeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:54 Kaynak: DHA
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