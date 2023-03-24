Uyandırmak için yanına gittiği kızının arka bahçede cansız bedeniyle karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyandırmak için yanına gittiği kızının arka bahçede cansız bedeniyle karşılaştı

24.03.2023 15:17

İstanbul'un Şişli ilçesinde sabahın erken saatlerinde okula gitmesi için kızı Nikol Odabaşı'nı uyandırmak isteyen anne, kızını odasında göremedi. Panik halinde etrafı kolaçan eden anne, 14 yaşındaki kızını arka bahçede ölü olarak buldu. Ermeni asıllı kızın 3 sene önce girdiği bir öykü yarışmasında "Acı Çeken Bir Kalem" başlıklı öyküsüyle birinci olduğu öğrenilirken, küçük kızın öyküsünde yer verdiği ifadeler ve şiir dikkat çekti.

Sabah erken saatlerde Şişli Kurtuluş Caddesi 126 numarada meydana gelen olayda, sabah okula gitmesi için 14 yaşındaki kızı Nikol Odabaşı'nı uyandırmak isteyen annesi odasına girdi. Küçük kızın odada olmadığını görüncepanik halinde etrafta kızını arayan anne Odabaşı, arka bahçede 14 yaşındaki küçük kızını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

KÜÇÜK KIZIN DÜŞTÜĞÜ BAHÇEDE İNCELEME YAPILDI

6. kattan aşağıya düştüğü tespit edilen Ermeni uyruklu Nikol Odabaşı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Küçük kızın hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine olay yerine Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri sevk edildi. Asayiş ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, olay yeri inceleme ekipleri ise küçük kızın düştüğü bahçede ve evinde incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kızın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz kızın kat'i ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Şişli'de korkunç olay: Annesi okula gitmek için uyandırmak istediği kızını arka bahçede ölü buldu

ANNESİ KIZININ KAÇIRILDIĞINI SANMIŞ

Vefat eden küçük kızın torunun arkadaşı olduğunu söyleyen Kıymet Atsız, "Okuldan tanıyorum. Annesi sabah kalkmış kızımı kaçırdılar demiş. Sağa sola bakmış sonra arkaya bakmış. Kızımı kaçırdılar demiş. Evin içinde bulamamış. Kızı yerde görmüş. Nasıl düştüğünü bilmiyoruz" dedi.

Şişli'de korkunç olay: Annesi okula gitmek için uyandırmak istediği kızını arka bahçede ölü buldu

3 SENE ÖNCE GİRDİĞİ ÖYKÜ YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ

Feriköy Ermeni Okulu'nda okuyan Nikol Odabaşı'nın 3 yıl önce girdiği bir öykü yarışmasında birinci olduğu öğrenildi. Öyküsünde ağacın işlenerek kalem olma sürecini acıklı bir dille anlatan Odabaşı, ardından raflardaki yerini alan kalemin küçük bir kız tarafından satın alındığını, kızın ablasının kalemi beğenmeyerek kırmaya çalıştığını ancak direnen kalemin kırılmadığını ve kızın o kalemle yazdığı ilginç şiire yer veriliyor.

Şişli'de korkunç olay: Annesi okula gitmek için uyandırmak istediği kızını arka bahçede ölü buldu

ŞİİRİNDEKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Odabaşı'nın hikayesindeki ifadeler ve şiiri dikkat çekti; "Artık turuncu ve sivri uçlu bir kalemdim. Beni bir defterin yanına bıraktı. Defter pembe kapaklı küçük bir defterdi. Kız defteri açtı. Beni eline aldı. Tam bir şey yazacaktı ki odasına ablası girdi. Kız hemen beni ablasına gösterdi. Ablası 'Bula bula, bunu mu buldun?' dedi ve beni kızın elinden aldı ve kırmaya çalıştı. Kırılmamak için kendimi zor tutuyordum. Nihayet başardım, abla beni sinirle masaya fırlattı ve dışarı çıktı. Kız da beni alıp bir kez daha öptü, sonra masasına oturdu ve bir şiir yazmaya başladı. Şiirde: 'Benim bir kalemim var, Beni hayallerime uçuran, Beni uzaya kadar çıkarabilen, Sihirli bir kalemim var' yazılıydı. O bana baktı ben ona baktım. Bana çok güzel ve şefkatle bakıyordu. Artık emindim ben ona aittim ve hep onun olacaktım."

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Annesi okula gitmek için uyandırmak istediği kızını arka bahçede ölü buldu Annesi okula gitmek için uyandırmak istediği kızını arka bahçede ölü buldu İstanbul'da vefat eden avukat Yılmaz Yalçın'ın cenazesi, Alaçam'da defnedildi İstanbul'da vefat eden avukat Yılmaz Yalçın'ın cenazesi, Alaçam'da defnedildi

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyandırmak için yanına gittiği kızının arka bahçede cansız bedeniyle karşılaştı - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Evlilikleri yalnızca 6 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşanma kararı aldı
15:20 6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı
15:08 Fenerbahçe'den "Ülker Stadyumu depreme dayanıksız" iddialarına yalanlama
14:39 4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:48 Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun depreme dayanıksız olduğu iddialarını yalanladı
14:07 3 çocuk annesi kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
14:39 4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
14:36 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'nın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı
14:30 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, hırkasının fiyatıyla dudak uçuklattı
14:33 Galatasaray'dan sürpriz İlkay Gündoğan açıklaması: Kesinlikle yalnız olmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 15:29:43. #1.13#
SON DAKİKA: Uyandırmak için yanına gittiği kızının arka bahçede cansız bedeniyle karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement