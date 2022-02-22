Şişli'de korkunç olay... Ev sahibi polisi arayınca cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Şişli'de korkunç olay... Ev sahibi polisi arayınca cansız bedeni bulundu

22.02.2022 18:00

Şişli'de korkunç olay... Ev sahibi polisi arayınca cansız bedeni bulundu Nijerya uyruklu genç evinin salonunda ölmüş halde bulundu Ev sahibinin kiracısına 15 gündür ulaşamaması üzerine gencin öldüğü ortaya çıktı İtfaiye merdiveniyle daireye giren polis gencin ölüm nedenini araştırıyor...

Şişli'de korkunç olay... Ev sahibi polisi arayınca cansız bedeni bulundu

Nijerya uyruklu genç evinin salonunda ölmüş halde bulundu

Ev sahibinin kiracısına 15 gündür ulaşamaması üzerine gencin öldüğü ortaya çıktı

İtfaiye merdiveniyle daireye giren polis gencin ölüm nedenini araştırıyor

İSTANBUL - Şişli'de seyyar satıcılık yapan 41 yaşındaki Nijerya uyruklu adam, ev sahibinin yaklaşık 15 gündür kendisine ulaşamaması üzerine polise yaptığı ihbar sonucunda evinin salonunda ölü bulundu. İtfaiye merdiveniyle balkondan daireye giren polisin yaptığı incelemeler sonucunda gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Şişli Kuştepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir binada bulunan dairenin sahibi adam, evini kiraya verdiği Nijerya uyruklu Idahosa Alexander Prince'ye yaklaşık 15 gündür ulaşamadı. Bunun üzerine ev sahibi, kiracısına ulaşamadığını ve başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Ev sahibinin ihbarıyla ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kapıyı kimsenin açmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiye merdiveniyle balkondan daireye giriş yaptı. Kapıyı açan polis, Prince'yi evin salonunda üzerinde kıyafetleriyle yüzüstü yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin adamın bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda ise yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayı duyan mahalleli ise çalışmaları izledi.

Kesin ölüm nedeni için adli tıpa kaldırıldı

Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri eve girerek adamın cansız bedeni üzerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi darp ve kesici alet izine rastlanılmadı. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından Prince'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın kesin ölüm sebebi yapılacak inceleme sonucu belli olacak.

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15 gün önce ölmüş! Evinin salonunda bulunan adamın kesin ölüm nedeni araştırılıyor 15 gün önce ölmüş! Evinin salonunda bulunan adamın kesin ölüm nedeni araştırılıyor BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI

İtfaiye, Nijerya, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de korkunç olay... Ev sahibi polisi arayınca cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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