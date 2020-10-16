- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve... - Son Dakika

- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve...

16.10.2020 12:20

- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve toplu taşıma araçlarını denetledi Şişli'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelinde kaymakam, emniyet müdürü, sağlık ve...

- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar

İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve toplu taşıma araçlarını denetledi

İSTANBUL - Şişli'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelinde kaymakam, emniyet müdürü, sağlık ve zabıta ekiplerinin katılımıyla restoran, kafeterya ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimde kaymakamın maske takması için uyardığı genç bir kız ile arasında yaşanan diyalog gülüşmelere neden oldu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Şişli'de denetim gerçekleştirildi. Denetime Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İlçe Sağlık Müdürü İbrahim İlker Kalkavan, polis ve zabıta ekipleri katıldı. Denetimlerde kaymakam Türkel ve beraberindekiler Halaskargazi Caddesi üzerindeki restoran ve kafeteryaları denetledi. İşyeri sahiplerine kurallara uyulmasını yönünde uyarılarda bulunan Türkel, maske takılmasına özen gösterilmesini söyledi. Vatandaşlara da uyarılarını yineleyen Türkel, toplu taşımla araçlarındaki yolculara da sosyal mesafeye korumalarını belirtti.

Kaymakam ile maskesiz genç kız arasında ilginç diyalog

Öte yandan denetimlerde bir kafeteryada kaymakam Türkel, uyarmak için gittiği müşterilerin yanında genç bir kızın maskesini takmaması üzerine, "Maske kullanmayan biri var, uyaralım" dedi. Bunun üzerine genç kız da, "Hayır şimdi yemek yiyeceğim şimdi onu bekliyorum" diye yanıt vermesi gülüşmelere neden oldu.

"Normal günlere dönmek için gayret sarf ediyoruz"

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, "Bildiğiniz gibi her hafta özellikle kafeterya, restoran, hamam, bahçe, toplu taşımlara yani hayatın olduğu her alanda denetim yapıyoruz. Şişli ilçemiz olarak büyük bir ekibimiz var. Bu ekibimizle denetimleri gerçekleştiriyoruz. Denetimler zaten her gün yapılıyor, haftanın 1 günü de özel önem veriyorum. Personellerimizle hep birlikte bu denetimleri yapıyoruz. Vatandaşımızın özellikle, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz. En kısa sürede virüsü ülkemizden bertaraf ederiz, normal günlere dönmek için gayret sarf ediyoruz. Amacımız rehberlik ve yol göstermektir, herhangi bir idari yaptırım uygulamak değildir. Kademeli olarak önce uyarıyoruz çok istisnai durumlarda idari yaptırım uyguluyoruz. Kurallara genellikle uyuluyor ama son zamanlarda kabul etmek gerekir ki sayılarımız biraz daha arttı. Daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak için özellikle mesafeye çok dikkat etmeleri gerekiyor. Maske virüs yaygınlığını önlemek için çok önemlidir" dedi.

- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve...
- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve...
- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve...
- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve...
- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve...
- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve...
- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve...
- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve...
- Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve...

Toplu Taşıma, Zabıta, Şişli, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi
Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor         
12:25
İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak         
12:22
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu         
10:35
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor         
10:04
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Grip aşısı olurken mutlaka 'Bu senenin aşısı mı?' diye sorun Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Grip aşısı olurken mutlaka 'Bu senenin aşısı mı?' diye sorun         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 12:57:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Şişli'de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar- İlçe genelinde kaymakam ve polis ekipleri restoran, kafeterya ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei