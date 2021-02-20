Son dakika: Şişli'de koronavirüs denetimi

Şişli 'de koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı. Denetimlere İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı.

Şişli'de, koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere zabıta ve polis ekiplerinin yanı sıra Şişli İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı. Denetimde konuşan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, "Herkes kurallara uyarsa 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşmeye geçeriz." dedi. Kurallara uyan restoran ve kafe işletmecilerine de teşekkür etti. Türkel, "Bu izinlerin ihmal edildiğine dair kötüye kullanıldığına dair görüntüler var. Biz bunların önüne geçmek adına, vatandaşlar sokağa niçin çıkmış bunu tespit amacıyla denetim yapıyoruz. Kurallara uyulmasını istiyoruz. 3 Kural, maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını rica ediyoruz. Şu anda, çeşitli kurumlarımız, emniyetimiz, zabıtamız, maliye teşkilatımız, tarım teşkilatımız birlik ve beraberlik içerisinde bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Maske ve mesafe kurallarına uymayan vatandaşlarımıza yaptırım uyguluyoruz. İnşallah ben herkesin bu kurallara uyacağını tahmin ediyorum. Zaten 'yerinde karar' uygulamasıyla vaka sayısı 100 ila 50'nin altında olan iller kısıtlamasını kaldıracak. Biz de İstanbul olarak Şişli olarak bu yasakların kalkmasını normale dönülmesini arzu ediyoruz. Ama bu kurallara uyulması lazım. Normalleşme daha hızlı sağlansın. " dedi. Denetimde durdurulan bir otobüse de binen Türkel, vatandaşlara kurallara uydukları için teşekkür etti.

- İstanbul