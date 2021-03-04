ŞİŞLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ

04.03.2021 16:31

ŞİŞLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.

ŞİŞLİ'de koronavirüs  tedbirleri kapsamında  iş yerleri denetlendi. Denetimlere Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı.  Şişli'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında çok sayıda polis ve zabıta ekibiyle koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlere Şişli İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı. Çok sayıda restoran ve iş yeri denetimi gerçekleştirildi. Açıklamalarda bulunan Şişli İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel, "Bildiğiniz gibi bir yıldır ülkemiz ve dünyamız koronavirüs ile mücadele etmeye çalışıyor. Geçen yıl 11 Mart'ta ilk ölüm de Şişli ilçemizde özel bir hastanede gerçekleşti. O zamandan bu yana zaman zaman kapanmak ve tedbir almak sureti ile koronavirüs ile mücadele devam ediyor. 1 Mart'tan itibaren esneme oldu. Burada en önemlisi denetim modeli değişti, dinamik denetim modeline geçtik. Bizim amacımız herhangi bir idari yaptırım uygulamak değil, ancak kötüye kullanmakta ısrarcı olunursa idari yaptırım uygulanabilir. Bizim asıl amacımız esnafa yol göstermek. Şişlimize bu anlamda çok sayıda denetim yapıyoruz. Denetimlerde bize yardımcı olan emniyet, milli eğitim, tarım teşkilatı, maliye teşkilatı ve tüm kurumlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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