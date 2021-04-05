ŞİŞLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ; RESTORANDAN 76 KİŞİ ÇIKTI - Son Dakika

Toplam 263 bin 644 TL ceza kesildi.

İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ'de koronavirüs denetimleri kapsamında bir restoranın amacı dışında kullanıldığı ve içeride toplam 76 kişinin bulunduğu tespit edildi. Polis, içinde yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu kalabalık gruba toplam 263 bin 644 TL idari para cezası uyguladı.

Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan ve restoran olarak faaliyet gösteren bir işyerine dün akşam saat 21.30 sıralarında koronavirüs denetimi yapıldı. Polis, kapalı olması gereken restoranın amacı dışında faaliyet gösterdiğini ve yabancı uyruklu kişilerin de arasında bulunduğu kalabalık bir grubu tespit etti. Sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığını belirleyen polis, 76 kişiye 263 bin 644 TL idari para cezası uyguladı.