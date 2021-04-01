Şişli'de korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şişli'de korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı

Şişli'de "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yapan 1 kişi gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Koca Mansur Sokak üzerine duba koyarak, park eden araçlardan ücret talep ettiği tespit edilen M.K'yı yakaladı. "Kara yolu üzerine duba koymak" suçlamasıyla 652 lira ceza kesilen M.K, "Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan işlem yapılması için Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüpheli M.K, hakkında daha önce aynı suçtan 2 kere daha işlem yapıldığı öğrenildi.

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