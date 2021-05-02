Şişli'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen kişi yakalandı - Son Dakika

Şişli'de, bir caddeye park eden araç sürücülerinden yetkisi olmadığı halde ücret isteyen kişi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, yaptığı denetimlerde, Mim Kemal Öke Caddesi'nde "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen O.K.'yi yakaladı.

Şüpheli O.K. hakkında "kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçu ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapılacağı belirtildi.