Şişli'de kötü koşullarda bulunan 9'u yavru 57 kedi kurtarıldı - Son Dakika

Şişli'de kötü koşullarda bulunan 9'u yavru 57 kedi kurtarıldı
09.12.2020 17:43
ŞİŞLİ'de, bir iş yerine yapılan baskında olumsuz ve kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi bulundu.
ŞİŞLİ'de, bir iş yerine yapılan baskında olumsuz ve kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi bulundu. Muhafaza altına alınan kediler bakım evlerine götürüldü.
İzzetpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde, olumsuz ve kötü koşullarda bakılan kediler bulunduğunu öğrenen hayvanseverler, polise ihbarda bulundu. Kedilerin 'üretim veya deney amacıyla' tutuldukları yönünde yapılan ihbarı değerlendiren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı baskın düzenledi. Polis, karanlık ve kötü koşullara sahip iş yerinde boxlar içinde, 9'u yavru 57 kedi bulunduğunu gördü. Kediler, emniyet, il tarım müdürlüğü ve Şişli Belediyesi ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak bakım evlerine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kediler, kısırlaştırıldıktan sonra gönüllüler işbirliğiyle besleme noktalarında koruma altına alınacak.
- İstanbul
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