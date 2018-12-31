Şişli'de Kovalamaca Kaza ile Sonuçlandı.. Dehşet Dolu Anlar Kamerada (1)
1 saat önce
Şişli Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 34 EU 9588 plakalı otomobili ile 34 KT 049 plakalı araç birbirlerine çarpa çarpa ilerlerken araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı.
Şişli
Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 34 EU 9588 plakalı otomobili ile 34 KT 049 plakalı araç birbirlerine çarpa çarpa ilerlerken araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı. İddialara göre caddede iki araç arasında yaşanan kovalamaca sırasında birbirlerine çarptıkları belirtilirken, doğalgaz kutusundan etrafa gaz yayıldı. Çevreye doğalgaz yayıldığı için polis caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine itfiaye ve İGDAŞ ekipleri olay yerine sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-İki aracın görüntüsü
-Doğalgaz kutusu
- İtfaiye
ekipleri
-İGDAŞ ekipleri
-Genel ve detaylar DHA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:44 Kaynak: DHA
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